«СберCтрахование жизни» обсудила новые критерии страхового полиса

Страховщикам необходимо повышать прозрачность рынка страхования. Сейчас, как правило, человек оценивает полис по одному фактору — цене. Однако наиболее правильный критерий для выбора полиса — это информация об уровне выплат и времени урегулирования страхового случая. Об этом сегодня заявил вице-президент Сбера, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь в рамках XXIII Международного банковского форума. На мероприятии собрались лидеры банковского и страхового сообществ для обсуждения актуальных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Для того чтобы такая информация стала общедоступной, Сбер в текущем году выпустил первый рейтинг страховых компаний в рамках ипотечного страхования жизни. Благодаря этому инструменту клиент может оценивать полис не только по стоимости, но и по тому, как страховщик подходит к процессу урегулирования обязательств.

«Моя мечта, чтобы в голове у клиента кроме одного столбика, “цена”, было еще два других столбика: “уровень выплат” и “скорость урегулирования”»,— сказал Игорь Кобзарь.

Сейчас в рейтинге 16 компаний из числа аккредитованных Сбером. «Сбер публикует рейтинг с июля, и в ближайшее время будет еще одно его обновление. Мы считаем, что чем больше информации, тем больше доверия к продукту»,— резюмировал он.

Сейчас страхование находится в переломном моменте. Идет процесс активной трансформации отрасли, в том числе благодаря активному развитию искусственного интеллекта (ИИ). «Мы в “СберСтраховании жизни” благодаря внедрению ИИ уже научились производить выплаты за 5 минут вместо 30 дней. И даже превосходим в этом китайских коллег, чей опыт является передовым в мире»,— поделился Игорь Кобзарь.