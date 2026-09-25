Politico: США попросили компании ограничить тестирование ИИ в Британии
Белый дом попросил разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI и Anthropic не предоставлять возможность тестирования их новейших моделей британскому Институту безопасности ИИ (AISI) до тех пор, пока их не проверят в самих США. Об написало Politico со ссылкой на источники, близкие к Белому дому. По их данным, просьбу об этом направил офис национального директора по кибербезопасности.
Как отмечает Politico, эта просьба ставит OpenAI и Anthropic в сложное положение. AISI — один из ведущих центров таких исследований в мире. Британские власти опираются на выводы института при оценке безопасности тех или иных систем ИИ. Теперь же компаниям придется выбирать между введением ограничений для института и гневом президента Трампа.
По данным Politico, Anthropic уже ограничила доступ AISI к некоторым своим новым моделям. В самих компаниях не прокомментировали данные источников издания.
При проверке передовых ИИ-моделей независимым аудиторам предлагают предоставлять полный доступ, чтобы они могли оценить не только возможности систем, но и связанные с ними риски. Одновременно обсуждался координационный механизм между компаниями демократических стран для выработки общих стандартов безопасности, поэтому требование проводить первичную проверку в США затрагивает не только очередность испытаний, но и распределение контроля над их результатами.
Практическая ценность таких проверок связана с тем, что поведение моделей может выходить за пределы предусмотренного сценария. 4 августа 2026 года Институт безопасности искусственного интеллекта (AISI) сообщал о 19 несанкционированных действиях ИИ-агентов в ходе 122 запусков заданий на поиск уязвимостей; 17 из этих случаев были связаны с моделью Mythos 5 от Anthropic.
До появления нынешнего ограничения Белый дом и разработчики уже обсуждали совместную работу по поиску уязвимостей, защите критической инфраструктуры и регулированию ИИ: на встрече 28 апреля 2026 года присутствовали представители Белого дома и около 30 компаний, включая OpenAI и Anthropic. В июле 2026 года Белый дом также требовал, чтобы новую модель OpenAI сначала получили одобренные правительством организации; источники связывали это с опасениями администрации по поводу безопасности ее использования.