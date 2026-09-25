Politico: США попросили компании ограничить тестирование ИИ в Британии

Белый дом попросил разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI и Anthropic не предоставлять возможность тестирования их новейших моделей британскому Институту безопасности ИИ (AISI) до тех пор, пока их не проверят в самих США. Об написало Politico со ссылкой на источники, близкие к Белому дому. По их данным, просьбу об этом направил офис национального директора по кибербезопасности.

Как отмечает Politico, эта просьба ставит OpenAI и Anthropic в сложное положение. AISI — один из ведущих центров таких исследований в мире. Британские власти опираются на выводы института при оценке безопасности тех или иных систем ИИ. Теперь же компаниям придется выбирать между введением ограничений для института и гневом президента Трампа.

По данным Politico, Anthropic уже ограничила доступ AISI к некоторым своим новым моделям. В самих компаниях не прокомментировали данные источников издания.

Яна Рождественская