Хакеры из КНДР вывели $350 млн с криптобиржи Bitget

Криптовалютная биржа Bitget подверглась взлому, в результате которого было похищено $351,6 млн. Вывод средств временно приостановлен, доступ к вкладам и торговле сохраняется. Этот случай может стать крупнейшей хакерской атакой за год.

Системы Bitget зафиксировали несанкционированные переводы вечером 24 сентября. Установлено несколько IP-адресов, с которых совершались хищения. Как сообщила гендиректор биржи Грейси Чен, эти адреса имеют отношение к КНДР.

«Мы не будем уклоняться от ответственности. Каждый доллар и каждое решение будут учтены и в полном объеме», — заявила она в соцсети X. Сумму ущерба покроет страховой фонд компании. На нем находится свыше $464 млн.

По данным Bitget, мошенники получили доступ к внутренним системам биржи и использовали их для подделки транзакций, после чего вывели средства. Средства выводились только с тех кошельков, работа которых зависела от доступа к интернету. Другой вид активов, изолированных от сети — так называемые холодные кошельки — остался в безопасности. Большинство украденных средств были конвертированы в Ethereum (ETH).