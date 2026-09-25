Хакеры из КНДР вывели $350 млн с криптобиржи Bitget
Криптовалютная биржа Bitget подверглась взлому, в результате которого было похищено $351,6 млн. Вывод средств временно приостановлен, доступ к вкладам и торговле сохраняется. Этот случай может стать крупнейшей хакерской атакой за год.
Системы Bitget зафиксировали несанкционированные переводы вечером 24 сентября. Установлено несколько IP-адресов, с которых совершались хищения. Как сообщила гендиректор биржи Грейси Чен, эти адреса имеют отношение к КНДР.
«Мы не будем уклоняться от ответственности. Каждый доллар и каждое решение будут учтены и в полном объеме», — заявила она в соцсети X. Сумму ущерба покроет страховой фонд компании. На нем находится свыше $464 млн.
По данным Bitget, мошенники получили доступ к внутренним системам биржи и использовали их для подделки транзакций, после чего вывели средства. Средства выводились только с тех кошельков, работа которых зависела от доступа к интернету. Другой вид активов, изолированных от сети — так называемые холодные кошельки — остался в безопасности. Большинство украденных средств были конвертированы в Ethereum (ETH).
Ключевая уязвимость в схеме, где компрометация внутренних систем позволяет подделать транзакции, находится не обязательно в самом кошельке, а в контуре подготовки и подтверждения операции. Подмена данных может оставить для оператора «правильный» адрес, тогда как фактическое направление перевода уже изменено. Именно такой механизм описывался в разборе атаки на Bybit, где участники видели корректный адрес смарт-контракта, но в итоге передали контроль над холодным кошельком.
Для Bitget это означает, что изоляция холодных кошельков защищает активы, не вовлеченные в интернет-зависимый контур, но сама по себе не устраняет риск компрометации внутренних систем и подмены операций. Страховой фонд в этой конструкции служит источником возмещения после инцидента, а не техническим барьером, предотвращающим вывод средств.