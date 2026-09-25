Челябинский минсоц прокомментировал закупку детских новогодних подарков

Министерство социальных отношений Челябинской области прокомментировало закупку детских новогодних подарков на общую сумму 118,8 млн руб. По данным ведомства, изменение комплектации наборов связано с планами увеличить число получателей до 217 тыс. человек и сложностью подбора универсальной игрушки для разных возрастных категорий. Эксперты отмечают, что ценность подарка для ребенка определяется не только стоимостью его составляющих, но и соблюдением традиций.

В рамках губернаторской акции «Подарим Новый год детям» в 2026 году планируется закупить не менее 217 тыс. подарков, что превышает показатели прошлого года (214,8 тыс. наборов). Как пояснила министр социальных отношений региона Наталья Лугачева, стоимость одного набора была сформирована на основе мониторинга рыночных цен и коммерческих предложений.

Ключевым отличием этой закупки стало отсутствие в наборах мягкой игрушки. По словам госпожи Лугачевой, это обусловлено необходимостью обеспечить подарками максимально возможное количество детей в возрасте от одного года до 18 лет.

«При таком возрастном диапазоне трудно подобрать единую игрушку, соответствующую каждому возрасту. В 2026 году, как и в 2019, 2022 и 2023 годах, приоритетом является охват детей»,— отметила министр.

Вместо игрушек в наборы весом не менее 1 кг включен расширенный ассортимент сладостей, включая печенье, леденцы и шоколадную плитку. Для детей с медицинскими противопоказаниями закупят настольные игры.

Особое внимание ведомство уделило упаковке: власти решили вернуться к опыту 2024 года и использовать мешки из бархата или велюра. В министерстве подчеркнули, что это решение принято на основе положительных отзывов родителей, а плотность ткани гарантирует сохранность подарка при транспортировке.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова тоже высказалась по поводу изменений в закупках.

«Для ребенка новогодний подарок — это прежде всего знак внимания и часть праздничной традиции. Его ценность некорректно оценивать исключительно через стоимость отдельных составляющих. Принципиально другое: подарок должен быть безопасным, качественным и соответствовать установленным требованиям»,— прокомментировала омбудсмен.

Евгений Рыженьков