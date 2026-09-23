Все сладкое — детям

Правительство Челябинской области планирует закупить более 134 тыс. наборов новогодних подарков. Областной центр организации закупок опубликовал на портале «ГИС Торги» шесть тендеров на общую сумму в 118,8 млн руб.— один лот на 18,8 млн руб. и пять аукционов по 19,9 млн руб. каждый. При этом стоимость одного набора почти на 35% меньше, чем при аналогичной закупке в 2025 году. И в прошлом, и в нынешнем году подарки получали дети из льготных категорий: семей участников СВО, многодетных семей, дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают, что главное в подарке — качество, а не цена, и что для производителей сладостей подобные закупки весьма интересны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На портале системы «ГИС Торги» появились шесть объявлений о готовящихся к проведению электронных аукционах по поставке наборов новогодних подарков. Общая сумма закупок — 118,8 млн руб., при этом стоимость одного набора, согласно документации тендеров, должна составлять 887 руб. 33 коп. Срок окончания подачи заявок — 1 октября, итоги аукционов будут подведены 5 октября.

Аналогичные закупки правительство Челябинской области проводит ежегодно. Так, в прошлом году, согласно документации аналогичных закупок, стоимость набора составляла 1351 руб. 67 коп., а общие затраты — 170 млн руб.

Документация чрезвычайно подробно описывает требования к подарочным наборам.

При этом, судя по техническим заданиям к лотам, основным источником экономии стали не сладости, а дополнения к ним. Так, в 2025 году власти региона радовали детей не только конфетами, но и мягкой игрушкой — тогда в велюровый мешок была вложена 28-сантиметровая лошадка с вязаным шарфом.

Также в документации подчеркивается, что на лицевой поверхности глазури у конфет не допускаются любые признаки «седины» или механические повреждения. Каждая конфета обязана обладать определенной геометрической формой, а любая деформация признается браком. Вес набора регламентирован на отметке не менее одного килограмма.

Регламентированы также внешний вид упаковка и даже органолептические свойства: если это ирис, то он должен быть строго «сахаро-паточно-молочным» с цветом от светло-коричневого до темно-коричневого, а если жевательный мармелад — то массой не менее 70 г в индивидуальном герметичном пакете.

Кроме того, в наборах должны присутствовать шоколадные конфеты с нугой и карамелью, пралине с добавлением дробленых орехов и злаковых семян, вафельные корпуса, переслоенные начинкой типа пралине, и грильяж из дробленого арахиса. Отдельное внимание уделено помадным конфетам со вкусом трюфеля и крем-брюле, а также «сбивным массам легкого пенообразного типа» (суфле «Птичье молоко»). Также нашлось место для классической 80-граммовой плитки молочного шоколада, к которой предъявлены следующие требования: не менее 25% общего сухого остатка какао и не менее 12% сухих веществ молока. Год назад требования к шоколаду были схожими, но вес плитки составлял 90 г.

Не забыто и «печенье какао с начинкой» весом 38 г. Включена в набор и «карамель на палочке круглой формы», покрытие которой должно быть ярким и без сколов. Каждая единица товара должна иметь индивидуальную упаковку с четким указанием производителя и страны производства.

В 2025 году упаковка подарка описывалась как «мешок из зир вельвета». На этот раз указаны бархат и велюр из полиэстера. Цвет мешка остался с прошлого года — «оттенки синего». Конфеты должны быть сначала запаяны в герметичную полиэтиленовую пленку. После этого герметичный сверток укладывается в велюровый мешок, снабженный двумя серебристыми шнурками длиной не менее 70 см каждый. На лицевой стороне мешка серебристым или серым цветом в три строчки должна быть нанесена надпись «С Новым годом». Внутри мешка получателя ждет открытка на мелованной бумаге с матовой ламинацией.

Около 130 т сладостей поставщик должен доставить на склады в пределах Челябинска до 12 декабря. При этом остаточный срок годности на момент передачи товара должен составлять не менее четырех месяцев. Заказчик отдает предпочтение товарам российского происхождения и поставщикам из стран ЕАЭС.

Проверка контрагентов также предполагает серьезный фильтр: руководители компаний-победителей обязаны подтвердить отсутствие судимостей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко не видит в закупке ничего предосудительного, и отмечает, что главное в таких наборах — качество и полноценность того, что планируется подарить детям.

«Закупка новогодних подарков — ежегодная, она планируется заранее. Наборы адресованы детям, в том числе нуждающимся в особой поддержке: из семей участников СВО, детям-сиротам, детям с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей. Стоимость одного набора в этом году ниже, чем в прошлом. Это можно оценивать с двух сторон. С одной — снижение цены говорит о рациональном расходовании средств. С другой — важно, чтобы экономия не достигалась за счет наполнения набора. Ключевой критерий в таких закупках — адресность и качество. Подарок должен получить каждый ребенок, которому он положен, и набор должен быть полноценным»,— убежден Николай Дейнеко.

Генеральный директор компании «Ура Кондитеры» Марк Гроо отмечает, что подобные закупки к новогодним праздникам проходят по всей стране, и у бизнеса есть серьезная заинтересованность в этих контрактах:

«С одной стороны, это очень локальная по времени история, и делать на нее серьезную ставку трудно. С другой стороны, это достаточно крупные по объему закупки, которые действительно интересны. В то же время непосредственным участием в торгах занимаются скорее не производители, а дистрибьюторы, торговые компании, которые собирают в один набор продукцию от разных производителей под конкретное техническое задание»,— отмечает Марк Гроо.

В правительстве Челябинской области пообещали прокомментировать закупки.

Евгений Рыженьков