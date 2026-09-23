Все сладкое — детям
В Челябинской области потратят 118 млн рублей на новогодние подарки
Правительство Челябинской области планирует закупить более 134 тыс. наборов новогодних подарков. Областной центр организации закупок опубликовал на портале «ГИС Торги» шесть тендеров на общую сумму в 118,8 млн руб.— один лот на 18,8 млн руб. и пять аукционов по 19,9 млн руб. каждый. При этом стоимость одного набора почти на 35% меньше, чем при аналогичной закупке в 2025 году. И в прошлом, и в нынешнем году подарки получали дети из льготных категорий: семей участников СВО, многодетных семей, дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают, что главное в подарке — качество, а не цена, и что для производителей сладостей подобные закупки весьма интересны.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
На портале системы «ГИС Торги» появились шесть объявлений о готовящихся к проведению электронных аукционах по поставке наборов новогодних подарков. Общая сумма закупок — 118,8 млн руб., при этом стоимость одного набора, согласно документации тендеров, должна составлять 887 руб. 33 коп. Срок окончания подачи заявок — 1 октября, итоги аукционов будут подведены 5 октября.
Аналогичные закупки правительство Челябинской области проводит ежегодно. Так, в прошлом году, согласно документации аналогичных закупок, стоимость набора составляла 1351 руб. 67 коп., а общие затраты — 170 млн руб.
Документация чрезвычайно подробно описывает требования к подарочным наборам.
При этом, судя по техническим заданиям к лотам, основным источником экономии стали не сладости, а дополнения к ним. Так, в 2025 году власти региона радовали детей не только конфетами, но и мягкой игрушкой — тогда в велюровый мешок была вложена 28-сантиметровая лошадка с вязаным шарфом.
Также в документации подчеркивается, что на лицевой поверхности глазури у конфет не допускаются любые признаки «седины» или механические повреждения. Каждая конфета обязана обладать определенной геометрической формой, а любая деформация признается браком. Вес набора регламентирован на отметке не менее одного килограмма.
Регламентированы также внешний вид упаковка и даже органолептические свойства: если это ирис, то он должен быть строго «сахаро-паточно-молочным» с цветом от светло-коричневого до темно-коричневого, а если жевательный мармелад — то массой не менее 70 г в индивидуальном герметичном пакете.
Кроме того, в наборах должны присутствовать шоколадные конфеты с нугой и карамелью, пралине с добавлением дробленых орехов и злаковых семян, вафельные корпуса, переслоенные начинкой типа пралине, и грильяж из дробленого арахиса. Отдельное внимание уделено помадным конфетам со вкусом трюфеля и крем-брюле, а также «сбивным массам легкого пенообразного типа» (суфле «Птичье молоко»). Также нашлось место для классической 80-граммовой плитки молочного шоколада, к которой предъявлены следующие требования: не менее 25% общего сухого остатка какао и не менее 12% сухих веществ молока. Год назад требования к шоколаду были схожими, но вес плитки составлял 90 г.
Не забыто и «печенье какао с начинкой» весом 38 г. Включена в набор и «карамель на палочке круглой формы», покрытие которой должно быть ярким и без сколов. Каждая единица товара должна иметь индивидуальную упаковку с четким указанием производителя и страны производства.
В 2025 году упаковка подарка описывалась как «мешок из зир вельвета». На этот раз указаны бархат и велюр из полиэстера. Цвет мешка остался с прошлого года — «оттенки синего». Конфеты должны быть сначала запаяны в герметичную полиэтиленовую пленку. После этого герметичный сверток укладывается в велюровый мешок, снабженный двумя серебристыми шнурками длиной не менее 70 см каждый. На лицевой стороне мешка серебристым или серым цветом в три строчки должна быть нанесена надпись «С Новым годом». Внутри мешка получателя ждет открытка на мелованной бумаге с матовой ламинацией.
Около 130 т сладостей поставщик должен доставить на склады в пределах Челябинска до 12 декабря. При этом остаточный срок годности на момент передачи товара должен составлять не менее четырех месяцев. Заказчик отдает предпочтение товарам российского происхождения и поставщикам из стран ЕАЭС.
Проверка контрагентов также предполагает серьезный фильтр: руководители компаний-победителей обязаны подтвердить отсутствие судимостей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко не видит в закупке ничего предосудительного, и отмечает, что главное в таких наборах — качество и полноценность того, что планируется подарить детям.
«Закупка новогодних подарков — ежегодная, она планируется заранее. Наборы адресованы детям, в том числе нуждающимся в особой поддержке: из семей участников СВО, детям-сиротам, детям с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей. Стоимость одного набора в этом году ниже, чем в прошлом. Это можно оценивать с двух сторон. С одной — снижение цены говорит о рациональном расходовании средств. С другой — важно, чтобы экономия не достигалась за счет наполнения набора. Ключевой критерий в таких закупках — адресность и качество. Подарок должен получить каждый ребенок, которому он положен, и набор должен быть полноценным»,— убежден Николай Дейнеко.
Генеральный директор компании «Ура Кондитеры» Марк Гроо отмечает, что подобные закупки к новогодним праздникам проходят по всей стране, и у бизнеса есть серьезная заинтересованность в этих контрактах:
«С одной стороны, это очень локальная по времени история, и делать на нее серьезную ставку трудно. С другой стороны, это достаточно крупные по объему закупки, которые действительно интересны. В то же время непосредственным участием в торгах занимаются скорее не производители, а дистрибьюторы, торговые компании, которые собирают в один набор продукцию от разных производителей под конкретное техническое задание»,— отмечает Марк Гроо.
В правительстве Челябинской области пообещали прокомментировать закупки.