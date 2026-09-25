Александр Сельков из Ижевска стал лучшим фрезеровщиком страны

Работник оборонного концерна «Калашников» Александр Сельков стал лучшим фрезеровщиком страны в рамках одной из номинаций федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». За это звание в Ижевске в течение двух дней боролись 16 мастеров из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы исторически сильный промышленный регион, где машиностроение и металлообработка всегда были в авангарде. Но если откровенно: любые, даже самые высокотехнологичные станки — это просто металл без человека. За каждым производственным рекордом, за каждой идеально выточенной деталью стоят именно мастера, чей труд требует не только золотых рук, но и глубокой инженерной мысли, точных математических расчетов и умения мыслить нестандартно»,— прокомментировала врио главы региона Ольга Абрамова.

Александр Сельков трудится фрезеровщиком шестого разряда на концерне «Калашников». Работает он там с 2018 года. Ему 35 лет.

Второе место в конкурсе занял Николай Потапов из Башкортостана, третье — Сергей Горшков из Пермского края. В соревновании участвовали фрезеровщики из 13 регионов РФ. Самому молодому из них — 20 лет. Конкурс проходит в два этапа — сначала представители 25 наиболее востребованных рабочих профессий соревнуются по регионам, а затем съезжаются в столицы проведения федеральных этапов. Победитель получает 1 млн руб., призеры — 500 и 300 тыс. руб.

Напомним, состязания проходили на площадке одного из промпредприятий Ижевска 21-24 сентября и были частью программы мероприятий ко Дню оружейника. Участники должны были выполнить теоретические и практические задания, в том числе изготовить деталь на станке по документации, проверить полуфабрикат и определить необходимость его доработки.