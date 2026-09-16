В Ижевске выберут лучшего фрезеровщика России

15 фрезеровщиков из разных регионов РФ будут соревноваться в Ижевске в рамках одной из номинаций федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Состязания пройдут 21-24 сентября. Об этом рассказала и. о. заместителя председателя правительства Удмуртии — министр социальной политики и труда Ольга Лубнина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Конкурс станет частью программы мероприятий ко Дню оружейника. Торжественное открытие конкурса состоится 21 сентября в Доме дружбы народов. В Ижевск приедут представители Москвы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского и Ставропольского краев, Оренбургской, Ленинградской, Кировской, Ярославской, Нижегородской и Свердловской областей.

Основные испытания пройдут в течение двух дней на площадке одного из промышленных предприятий города. Участникам предстоит выполнить теоретические и практические задания, в том числе изготовить деталь на станке по документации, проверить полуфабрикат и определить необходимость его доработки.

Конкурс «Лучший по профессии» после перезапуска в 2025 году стал одним из мероприятий федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». В этом году два представителя Удмуртии уже вошли в пятерку сильнейших на федеральном уровне: каменщик Алексей Найденов и слесарь механосборочных работ Алексей Широбоков.

Параллельно с конкурсом в филиалах Кадрового центра Удмуртии проведут профориентационные мероприятия для молодежи. Школьникам представят рабочие профессии с помощью VR-очков, интерактивных игр и мастер-классов. Также пройдет «Фестиваль профессий» с участием профессиональных образовательных учреждений.