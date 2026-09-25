Арестованный в Индии танкер с экипажем из России пережил шторм

Арестованный в Индии танкер Unity с российским экипажем на борту пережил сильный шторм, сообщает генеральное консульство России в Калькутте. По информации диппредставительства, угрозы жизни моряков нет.

Капитан судна сообщил, что они пережили сильный шторм, и танкер сейчас дрейфует в сторону берега из-за технической неисправности главного двигателя. Портовые власти находятся в постоянной связи с капитаном, контролируют ситуацию и считают, что жизни экипажа ничто не угрожает.

Танкер Unity находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке примерно в 12 милях от индийского порта Парадип. Судно ходит под флагом Камеруна и было задержано из-за коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. На борту находятся 21 российский гражданин и двое иностранцев. Решение о репатриации россиян суд в Индии примет на следующей неделе.