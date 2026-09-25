Арестованный в Индии танкер с экипажем из России пережил шторм
Арестованный в Индии танкер Unity с российским экипажем на борту пережил сильный шторм, сообщает генеральное консульство России в Калькутте. По информации диппредставительства, угрозы жизни моряков нет.
Капитан судна сообщил, что они пережили сильный шторм, и танкер сейчас дрейфует в сторону берега из-за технической неисправности главного двигателя. Портовые власти находятся в постоянной связи с капитаном, контролируют ситуацию и считают, что жизни экипажа ничто не угрожает.
Танкер Unity находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке примерно в 12 милях от индийского порта Парадип. Судно ходит под флагом Камеруна и было задержано из-за коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. На борту находятся 21 российский гражданин и двое иностранцев. Решение о репатриации россиян суд в Индии примет на следующей неделе.
Арест танкера Unity связан с финансовой претензией за поставленное топливо: компания Tresta International FZE утверждает, что получила только часть оплаты, и требует $423,8 тыс. с учетом процентов и расходов. Такой арест ограничивает возможность владельца распоряжаться судном, но сам по себе не освобождает его от расходов на содержание. Если порт или обслуживающая верфь докажут понесенные затраты, судно в подобных случаях может быть выставлено на аукцион для их покрытия.
Для экипажа арест означает зависимость от отдельных решений по снабжению и вывозу моряков: по оценке капитана, доставленных месяц назад запасов воды и еды хватит лишь до конца сентября. Индийский МИД сообщил о мерах по репатриации российских моряков и поддерживает связь с российским посольством, то есть вопрос безопасности людей решается параллельно с финансовым спором о судне.