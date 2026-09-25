Под Астраханью осудили посредника во взятке замначальника ахтубинской полиции

Астраханца приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима за посредничество во взятке сотруднику полиции. Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханца приговорили к колонии за передачу взятки полицейскому

Фото: ИА «Общественное мнение» Астраханца приговорили к колонии за передачу взятки полицейскому

Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, 13 ноября 2025 года житель Ахтубинского района как посредник передал 500 тыс. руб. заместителю начальника районной полиции ОМВД России. Средства осужденный получил от третьего лица за отказ полиции возбуждать уголовное дело.

Кроме реального срока фигуранту назначен штраф в размере 2,5 млн руб. Экс-начальник ахтубинской полиции ранее был осужден за получение взятки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в пять млн руб.

Марина Окорокова