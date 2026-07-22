Под Астраханью экс-замначальника ОМВД получил восемь лет колонии

Суд в Астраханской области приговорил экс-замначальника отдела МВД России по Ахтубинскому району к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замначальника ОМВД в Ахтубинске осудили за взятку в 500 тыс. руб.

Фото: СУ СКР по Астраханской области Экс-замначальника ОМВД в Ахтубинске осудили за взятку в 500 тыс. руб.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По данным суда и следствия, в ноябре 2025 года замначальника ОУУП и ПДН ОМВД России получил взятку размером 500 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела об избиении местной жительницы. Деньги фигуранту передал посредник. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК совместно с УФСБ.

Кроме лишения свободы, судья Ахтубинского райсуда приговорил бывшего замначальника ахтубиснкой полиции к штрафу в 5 млн руб. и лишил его на три года права занимать определенные должности. По данным картотеки суда, 17 июля обвинительный приговор был вынесен Александру Быкадорову.

Марина Окорокова