Почти 800 тыс. грузоперевозок оформили клиенты СвЖД с начала года

С января по август 2026 года клиенты Свердловской железной дороги (СвЖД) оформили более 780 тыс. документов на перевозку грузов с использованием цифровых инструментов без визита в офисы, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает автоматизированная система ЭТРАН (электронная транспортная накладная), позволяющая удаленно оформлять накладные, счета-фактуры и другие документы. В текущем году к платформе подключились 43 новые компании, а общее число пользователей превысило 1,6 тыс. клиентов СвЖД. При этом с сентября в России действуют новые правила электронного документооборота, обязывающие логистический сектор переходить на цифровые накладные.

Для малого и среднего бизнеса доступен сервис «Личный кабинет клиента ОАО "РЖД"» с базовым функционалом ЭТРАН. Через него можно рассчитывать стоимость доставки, подавать заявки и оформлять документы. Онлайн-инструментом пользуются около 700 грузоотправителей СвЖД, из которых 202 зарегистрировались в этом году. Аналогичные функции реализованы в мобильном приложении «РЖД Груз 2.0».

Ирина Пичурина