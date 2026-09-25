В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадали семь взрослых и один ребенок

В пятницу, 25 сентября, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Ульяновской области пострадали восемь человек — семь взрослых и один ребенок. Как сообщил губернатор Алексей Русских, пятеро взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в легком; ребенок также госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По словам главы региона, все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности. В больницах подготовлены дополнительные койки для приема новых пациентов.

Угроза повторной атаки сохраняется. Оперативные службы продолжают работу по обеспечению безопасности и ликвидации последствий.

Губернатор призвал жителей не распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, их обломков, а также кадры работы систем ПВО. Приближаться к обломкам беспилотников крайне опасно — это может угрожать жизни и здоровью. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Ранее Алексей Русских сообщил о том, что в результате атаки БПЛА в Ульяновске были повреждены гражданские и промышленные объекты.

Георгий Портнов