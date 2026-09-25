Промпредприятие в Ульяновске получило повреждения при атаке БПЛА
Промышленное предприятие получило повреждения при атаке БПЛА на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Видео с обращением господина Русских опубликовано в его Telegram-канале.
О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил. Он добавил, что при атаке на город пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждения получили жилые дома.
По словам господина Русских, во время атаки силы противовоздушной обороны и огневые группы сбили «десятки беспилотников». Все службы устраняют последствия атаки дронов.
Последствия атаки затронули и транспортную инфраструктуру: по данным Росавиации, около 23:00 24 сентября в аэропорту Ульяновска были введены ограничения на прием и выпуск авиарейсов, и по состоянию на 25 сентября эта мера сохранялась.
Промышленная инфраструктура Ульяновской области и раньше подвергалась атакам беспилотников: 23 июля БПЛА ударили по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе области, после чего там начался пожар, а на месте работали спецслужбы. Этот эпизод относится к другому объекту и другому району, но он показывает, что подобные атаки на инфраструктуру региона происходили и до текущего инцидента.