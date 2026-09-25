Промпредприятие в Ульяновске получило повреждения при атаке БПЛА

Промышленное предприятие получило повреждения при атаке БПЛА на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Видео с обращением господина Русских опубликовано в его Telegram-канале.

О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил. Он добавил, что при атаке на город пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждения получили жилые дома.

По словам господина Русских, во время атаки силы противовоздушной обороны и огневые группы сбили «десятки беспилотников». Все службы устраняют последствия атаки дронов.