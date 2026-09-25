В Уфе за день выявлено пять случаев превышения допустимого загрязнения воздуха

23 сентября пункты наблюдения за загрязнением атмосферы в Уфе пять раз выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ, говорится в отчете Башгидрометцентра.

Днем на улице Ульяновых содержание хлорида водорода превысило норму в 1,1 раза, сероводорода — в 1,8 раза. Возле ГДК и на улице Гафури концентрация изопропилбензола превысила предельно допустимую в 1,1 раза. Вечером содержание изопропилбензола оказалось в 1,9 раза выше нормы на улице Ульяновых.

До этого повышенное загрязнение воздуха в Уфе наблюдалось в конце предыдущей недели. По прогнозу Башгидрометцентра, до вечера 26 сентября в Уфе, Салавате и Стерлитамаке сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в городских кварталах.

Идэль Гумеров