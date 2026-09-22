В Уфе три дня подряд фиксировали повышенное загрязнение воздуха

С 17 по 19 сентября уровень загрязнения воздуха в Уфе оценивался как повышенный, говорится в отчете Башгидрометцентра.

Три дня подряд превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ фиксировал наблюдательный пост на улице Ульяновых. Вечером 17 сентября содержание изопропилбензола превысило предельно допустимую концентрацию в 2,1 раза, утром и вечером 18 сентября — в 1,2 и 1,6 раза соответственно, утром 19 сентября — в 1,5 раза. Кроме того, 18 сентября концентрация сероводорода отклонилась от допустимой в 2,3 раза.

20 сентября уровень загрязнения оценен как низкий.

Идэль Гумеров