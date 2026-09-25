В правительстве Самарской области назвали причину инцидента с поездом Москва — Тольятти

По данным правительства Самарской области, инцидент с пассажирским поездом произошел «в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сегодня, 25 сентября, в 7:03 на перегоне Рачейка — Балашейка участка Новообразцовое — Инза Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 Москва — Тольятти.

В результате происшествия травмирован машинист. Среди пассажиров никто не пострадал. Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено.

Задерживаются пассажирские поезда №10 и №16 Москва – Самара. На месте происшествия работают оперативные службы.

Сабрина Самедова