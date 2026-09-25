Аэропорт Ижевска открыли для полетов после ликвидации БПЛА в небе над Удмуртией
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием самолетов. Отбой сигнала «Беспилотная опасность», сообщили в госкомитете Удмуртии по делам ГО и ЧС. Сигналы действовали более семи часов.
Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ
Напомним, этой ночью в небе над Удмуртией сбили БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Объявлялся режим «Опасное небо», в муниципалитетах Удмуртии звучали сирены.