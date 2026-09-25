Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

БПЛА уничтожили в небе над Удмуртией этой ночью

Беспилотник сбили в небе над Удмуртией этой ночью, сообщила в Max врио главы республики Ольга Абрамова. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, режим «Беспилотная опасность» и ограничения в аэропорту Ижевска и деревне Березовке ввели в районе 02:00-03:30 по местному времени. Примерно в то же время объявили сигнал «Опасное небо», в муниципалитетах Удмуртии звучали сирены. Его сняли около 07:00.