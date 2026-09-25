Один человек погиб при атаке БПЛА в Пермском крае

Один человек погиб при атаке БПЛА на Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. Мужчина погиб от осколочных ранений.

По данным господина Махонина, силы противовоздушной обороны и огневые группы сбили 39 беспилотников в небе над регионом. «Идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. На месте работают оперативные службы»,— написал губернатор. О каком промышленном объекте идет речь — не уточняется.

Дмитрий Махонин предупредил, что региональное управление Роспотребнадзора следит за качеством воздуха в Пермском крае. По предварительным данным, повышенного содержания загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей нет.