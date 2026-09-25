Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 592 беспилотника
С 20:00 мск 24 сентября до 08:00 мск 25 сентября над регионами России силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской, Московской областей, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Крыма.
Заявленный масштаб сопоставим с несколькими недавними ночными атаками. Минобороны России сообщало о перехвате 605 беспилотников 6 августа, 516 — 1 сентября и 490 — 4 сентября 2026 года, то есть такие эпизоды происходили в течение последних двух месяцев, а не были единичным случаем.
Подобные атаки создают риски не только для военных объектов. В сентябре 2024 года в Раменском беспилотник атаковал две многоэтажки: погибла женщина, восемь человек пострадали; из-за угрозы безопасности полетов тогда также приостанавливали работу четыре аэропорта — Домодедово, Внуково, Жуковский и аэропорт Казани.