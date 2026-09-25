Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 592 беспилотника

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявленный масштаб сопоставим с несколькими недавними ночными атаками. Минобороны России сообщало о перехвате 605 беспилотников 6 августа, 516 — 1 сентября и 490 — 4 сентября 2026 года, то есть такие эпизоды происходили в течение последних двух месяцев, а не были единичным случаем.

Подобные атаки создают риски не только для военных объектов. В сентябре 2024 года в Раменском беспилотник атаковал две многоэтажки: погибла женщина, восемь человек пострадали; из-за угрозы безопасности полетов тогда также приостанавливали работу четыре аэропорта — Домодедово, Внуково, Жуковский и аэропорт Казани.