Машинист поезда «Москва — Тольятти» получил ранения при ЧП на железной дороге

Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 «Москва — Тольятти» получили повреждения при «внешнем вмешательстве в работу железнодорожного транспорта», сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Подробности инцидента не раскрываются.

По предварительным данным, пострадал машинист пассажирского поезда. Никто из пассажиров ранений не получил. Поезд и электровоз были повреждены на перегоне Рачейка — Балашейка участка Новообразцовое — Инза.

Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено. Задержаны пассажирские поезда № 16 «Москва – Самара» и № 10 «Москва – Самара». На месте инцидента работают спецслужбы.