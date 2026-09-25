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Машинист поезда «Москва — Тольятти» получил ранения при ЧП на железной дороге

Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 «Москва — Тольятти» получили повреждения при «внешнем вмешательстве в работу железнодорожного транспорта», сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Подробности инцидента не раскрываются.

По предварительным данным, пострадал машинист пассажирского поезда. Никто из пассажиров ранений не получил. Поезд и электровоз были повреждены на перегоне Рачейка — Балашейка участка Новообразцовое — Инза.

Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено. Задержаны пассажирские поезда № 16 «Москва – Самара» и № 10 «Москва – Самара». На месте инцидента работают спецслужбы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2024 года после внешнего вмешательства на железнодорожной инфраструктуре движение возобновляли только после обследования: специалисты признавали пути пригодными для эксплуатации.

В другом инциденте того же месяца движение сначала восстановили по одному пути, признанному безопасным, а работы на соседнем продолжили. Задержанные пассажирские поезда следовали по маршрутам, пока железнодорожная компания РЖД принимала меры для сокращения задержек и возвращения поездов в график.

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