Машинист поезда «Москва — Тольятти» получил ранения при ЧП на железной дороге
Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 «Москва — Тольятти» получили повреждения при «внешнем вмешательстве в работу железнодорожного транспорта», сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Подробности инцидента не раскрываются.
По предварительным данным, пострадал машинист пассажирского поезда. Никто из пассажиров ранений не получил. Поезд и электровоз были повреждены на перегоне Рачейка — Балашейка участка Новообразцовое — Инза.
Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено. Задержаны пассажирские поезда № 16 «Москва – Самара» и № 10 «Москва – Самара». На месте инцидента работают спецслужбы.
В марте 2024 года после внешнего вмешательства на железнодорожной инфраструктуре движение возобновляли только после обследования: специалисты признавали пути пригодными для эксплуатации.
В другом инциденте того же месяца движение сначала восстановили по одному пути, признанному безопасным, а работы на соседнем продолжили. Задержанные пассажирские поезда следовали по маршрутам, пока железнодорожная компания РЖД принимала меры для сокращения задержек и возвращения поездов в график.