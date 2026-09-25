Трое пострадавших госпитализированы после атаки БПЛА на Ульяновск

После атаки беспилотников на Ульяновск трое пострадавших госпитализированы, еще четверо проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в «Максе».

Среди раненых есть двое подростков 17 и 14 лет. Состояние всех пациентов удовлетворительное, тяжелых ранений ни у кого нет, сообщили в Минздраве. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сегодня утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке БПЛА на регион. Была повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. Господин Русских сообщил, что угроза повторной атаки сохраняется, и призвал жителей региона не приближаться к обломкам беспилотников.