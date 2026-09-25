Главу исправительного учреждения на Ямале отправили под домашний арест

Городской суд Лабытнанги отказал следователю в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал домашний арест для руководителя подразделения исправительного учреждения, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В отношении главы 21 сентября было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

Суд учел сведения о личности обвиняемого, семейное положение и род занятий при установлении меры пресечения. В качестве ограничений ему запрещено покидать жилище без разрешения контролирующего органа, общаться со свидетелями, а также отправлять и получать почту, пользоваться связью и интернетом. Надзор за соблюдением условий ареста возложен на филиал ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО.

Ирина Пичурина