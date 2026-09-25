Самарский губернатора сообщил о ЧП с пассажирским поездом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на границе региона с Ульяновской областью пассажирский поезд получил повреждения. Об этом он сообщил в «Максе». Подробности инцидента глава области не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). Подробности в данный момент уточняем, — написал господин Федорищев. — По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона. Пострадавших среди пассажиров нет».

Губернатор предупредил, что в ближайшее время график движения поездов будет скорректирован.