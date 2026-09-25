Авиакомпании США выступили против идеи Си увеличить количество рейсов из Китая
Глава отраслевой группы Airlines for America Крис Сунуну заявил, что американские авиаперевозчики выступают категорически против увеличения числа прямых рейсов из Китая в Соединенные Штаты, несмотря на то, что с таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам главы ассоциации, представляющей интересы American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines и других компаний, китайские авиаперевозчики получают нечестное преимущество из-за того, что Россия разрешает им использовать свое воздушное пространство. США закрыли небо для российских самолетов в марте 2022 года, после чего Москва ввела аналогичный запрет для американских компаний.
«Это не просто мелочь. Необходимость летать в обход России обходится авиакомпаниям (из США.— "Ъ") очень дорого… У китайцев уже есть преимущество на восьми маршрутах. Было бы ошибкой предоставить им еще большее преимущество», — цитирует его агентство.
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею увеличения числа рейсов на мероприятии в Вашингтоне 24 сентября. Сейчас авиакомпании США и Китая могут выполнять около 50 рейсов в оба конца в неделю с каждой стороны. «Обе стороны могли бы увеличить количество прямых рейсов, чтобы облегчить взаимные поездки и торговлю»,— сказал господин Си.
До введения ограничений в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19 каждой из сторон было разрешено совершать более 150 еженедельных пассажирских рейсов в оба конца. К августу 2023 года китайские и американские перевозчики могли совершать только 12 рейсов в неделю между двумя странами.
Ограничения на использование российского воздушного пространства меняют экономику рейсов между США и Китаем: американским авиакомпаниям приходится лететь дольше и расходовать больше топлива, тогда как китайские перевозчики могут использовать более короткие маршруты через Россию. Поэтому преимущество возникает не только за счет доступа к дополнительному маршруту — оно снижает издержки китайских компаний по сравнению с перевозчиками, которые вынуждены прокладывать обходные траектории.
Разница уже отражалась на конкуренции: по данным, опубликованным в марте 2023 года, иностранные авиакомпании получали больше пассажиров на рейсах в США и из США, а Airlines for America оценивала ежегодные потери американских перевозчиков в $2 млрд. В результате спор об увеличении числа рейсов связан с тем, что дополнительные разрешения распределяются между компаниями, работающими при неодинаковых затратах на один и тот же маршрут.