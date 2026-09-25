Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

Руководство Колумбии разорвало дипломатические отношения с Ираном, сообщила пресс-служба колумбийского МИДа. Ведомство обвинило республику в «связях с международными террористическими и наркотеррористическими группировками».

«Колумбия, кроме того, приняла во внимание установленные нарушения прав человека, совершенные правительством Ирана на его территории, подтвержденные нападения на страны, не являющиеся сторонами конфликта на Ближнем Востоке, блокаду Ормузского пролива и воспрепятствование властями работе Международного агентства по атомной энергии для проверки масштабов своей ядерной программы»,— отмечается в заявлении колумбийского МИДа.

Руководство Колумбии заявило о подорванном доверии со стороны Ирана. Страны разрывают дипломатические отношения, но при этом сохраняют консульские отношения, отмечается в публикации МИДа.

7 августа состоялась инаугурация нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи, представителя правого движения «Защитники родины». Во внешней политике он выступает за укрепление военного сотрудничества с США и планирует восстановить отношения с Израилем.