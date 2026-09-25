Власти Пакистана перекрывают дороги в столице накануне крупного марша протеста

Пакистанские власти 24 сентября заблокировали основные подъездные пути к Исламабаду и перекрыли грузовыми контейнерами с песком ключевые автомагистрали, въезды и крупные перекрестки. Полиция направила 22 тыс. сотрудников службы безопасности для блокировки Исламабада накануне масштабной акции протеста, намеченной на 27 сентября с требованием освобождения из тюрьмы бывшего премьер-министра Имрана Хана, пишет Bloomberg.

Кроме этого, власти задержали трех сестер Имрана Хана, а также шесть депутатов его партии «Пакистанское движение за справедливость» (PTI), которая организует акцию протеста. Задержанные обвиняются в «мобилизации сторонников через социальные сети и подстрекательстве против государственных учреждений». Представители PTI заявили, что реальное число арестованных выше.

По информации «Аль-Джазиры», пакистанское правительство рассматривает протестный марш «как гораздо более серьезную угрозу, чем обычное политическое мероприятие». При этом власти уверяют, что принятые меры предосторожности не сильно отразятся на столице. «В Исламабаде продолжается нормальная жизнь. Больницы, офисы и службы жизнеобеспечения функционируют. Контейнеры и меры безопасности — это меры предосторожности»,— заявил в интервью телеканалу заместитель министра внутренних дел Талал Чаудхри.

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Сам Хан называет обвинения в свой адрес политическими.

Влад Никифоров