Власти Пакистана перекрывают дороги в столице накануне крупного марша протеста
Пакистанские власти 24 сентября заблокировали основные подъездные пути к Исламабаду и перекрыли грузовыми контейнерами с песком ключевые автомагистрали, въезды и крупные перекрестки. Полиция направила 22 тыс. сотрудников службы безопасности для блокировки Исламабада накануне масштабной акции протеста, намеченной на 27 сентября с требованием освобождения из тюрьмы бывшего премьер-министра Имрана Хана, пишет Bloomberg.
Кроме этого, власти задержали трех сестер Имрана Хана, а также шесть депутатов его партии «Пакистанское движение за справедливость» (PTI), которая организует акцию протеста. Задержанные обвиняются в «мобилизации сторонников через социальные сети и подстрекательстве против государственных учреждений». Представители PTI заявили, что реальное число арестованных выше.
По информации «Аль-Джазиры», пакистанское правительство рассматривает протестный марш «как гораздо более серьезную угрозу, чем обычное политическое мероприятие». При этом власти уверяют, что принятые меры предосторожности не сильно отразятся на столице. «В Исламабаде продолжается нормальная жизнь. Больницы, офисы и службы жизнеобеспечения функционируют. Контейнеры и меры безопасности — это меры предосторожности»,— заявил в интервью телеканалу заместитель министра внутренних дел Талал Чаудхри.
Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. В декабре 2025 года суд приговорил Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции. Сам Хан называет обвинения в свой адрес политическими.
Для властей противостояние с PTI связано не только с проведением митинга. В ноябре 2024 года сторонники партии прорвали кордоны и заграждения из контейнеров и продвинулись к площади Ди-Чоук, откуда открывается путь в «красную зону» с правительственными учреждениями; в мае 2022 года протестующие также проникли в этот район, где находятся здания правительства, суда и парламента. Поэтому перекрытие подъездов к столице имеет практическую цель — не допустить повторения прорыва к центру государственных институтов.
Требования PTI выходят за рамки освобождения ее лидера. Во время марша в ноябре 2024 года партия одновременно требовала отменить поправки, ограничивающие полномочия судебной власти, и пересмотреть результаты парламентских выборов 2024 года, превращая уличную акцию в спор о легитимности решений властей и политической системе.
Жесткая реакция связана и с опытом предыдущих столкновений. В ходе протестов 2023 года сторонники Имрана Хана применяли против полиции огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью, а в январе 2025 года для подавления протестов в Исламабад вводили войска; на этом фоне новый марш рассматривается как потенциальный риск перехода от политической мобилизации к силовой эскалации.