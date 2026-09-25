НПЗ в Новошахтинске получил повреждения при воздушной атаке

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временная остановка Новошахтинского НПЗ означает прекращение переработки нефти на предприятии, которое называли крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. Завод выпускает бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо, поэтому его простой затрагивает сразу несколько направлений поставок, хотя сам по себе не позволяет оценить дефицит на рынке.

Опыт предыдущих повреждений показывает, что восстановление зависит от того, какие именно установки затронуты. После атаки 6 июня 2024 года повреждение оборудования обеих установок первичной переработки привело к полной приостановке предприятия, а ремонт источники Reuters оценивали примерно в три недели; в июле 2022 года завод, напротив, продолжал выпускать продукцию на одной из двух установок, пока вторую ремонтировали, и рассчитывал полностью восстановить работу до конца месяца.