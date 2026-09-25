Акции McDonald’s упали на 5% после анонса масштабной модернизации за $8,5 млрд
Компания McDonald's объявила, что в ближайшее десятилетие вложит $8,5 млрд в модернизацию 46 тыс. ресторанов по всему миру. После этого акции компании упали почти на 5%, что стало самым большим процентным падением с апреля 2025 года, сообщает Associated Press. Инвесторов шокировали масштаб и стоимость обновления сети.
Модернизация включает установку специальных шкафчиков для выдачи заказов курьерам, обновление кухонь, расширение детских игровых зон и создание открытых кофейных зон. Кроме того, к 2028 году компания планирует оснастить 20 тыс. ресторанов специальными весами для проверки точности заказов. McDonald's также внедряет систему ArchIQ? разработанную совместно с Google? и ИИ-ассистента Archy для приема заказов на автокассах и автоматизации учета продуктов.
Помимо технологического обновления, сеть адаптирует меню: компания расширяет тестирование курицы в ручной панировке, а также вводит позиции с высоким содержанием белка, ориентируясь на клиентов, следящих за диетой и принимающих препараты для похудения.
Инвестиции будут осуществляться поэтапно, по мере готовности рынков и отдельных франчайзи. Ожидается, что после модернизации повышение эффективности принесет среднему ресторану в США примерно $100 тыс ежегодной выгоды в виде денежного потока, часть которой можно будет реинвестировать в ресторан.
Объявленная McDonald's программа модернизации предполагает распределение инвестиций между самой компанией и ее франчайзи. Компания рассчитывает, что обновление сети принесет каждому ресторану в США примерно $100 тыс. дополнительного ежегодного денежного потока, часть которого может быть реинвестирована. Этот механизм позволяет McDonald's получать выгоду от роста прибыльности франчайзинговых точек через уже существующие отчисления, такие как арендные платежи, роялти и другие сборы.
Взаимодействие с франчайзи является ключевым элементом бизнес-модели McDonald's, поскольку они обеспечивают значительную часть общей выручки компании. Например, на рестораны, работающие по франшизе в США, пришлось около 30% общей выручки McDonald’s в 2022 году. В прошлом, при продаже российского бизнеса McDonald's, новый владелец Александр Говор был обязан инвестировать порядка 6,5–7 млрд руб. в развитие сети, что демонстрирует практику возложения существенных капитальных затрат на партнеров.