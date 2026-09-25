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Мужчина погиб при атаке БПЛА на грузовик в Белгородской области

Мирный житель Белгородской области погиб при атаке БПЛА на грузовой автомобиль. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Дрон атаковал автомобиль ночью в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа. Находившийся в машине мужчина скончался на месте от полученных травм. Еще один человек получил множественные осколочные ранения.

Пострадавшего доставили в Волоконовскую центральную районную больницу, где ему оказали первичную медицинскую помощь. После этого его переведут для дальнейшего лечения в Валуйскую ЦРБ.

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