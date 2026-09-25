Лавров и Гутерриш обсудили конфликт на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели закрытые от прессы переговоры на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. На встрече стороны обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, передает пресс-служба генсека ООН.
По данным российского МИДа, господин Лавров передал генсеку ООН доклад о провокации в Буче, подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем Максимом Григорьевым. «(Глава МИД.— “Ъ”) потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки»,— отмечается в сообщении.
Кроме того, на встрече обсудили вопросы деятельности ООН и итоги пребывания господина Гутерриша на посту генерального секретаря организации. Его полномочия истекают 31 декабря 2026 года. Сергей Лавров призвал, среди прочего, адаптировать ООН «к реалиям многополярного миропорядка» и обеспечить более широкое представительство стран в ее секретариате.
Практический результат обращения пока сводился к переписке: 19 мая 2026 года представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила письмо Лаврова по Буче и готовит ответ. О запуске отдельного расследовательского механизма ООН в этой связи не сообщалось, поэтому требование остается дипломатическим обращением к Секретариату, а не объявленной процедурой расследования.
Позиция российской стороны по такому механизму остается сдержанной. В апреле 2022 года представитель МИД России заявлял, что Москва не намерена инициировать международное расследование ООН событий на Украине, включая Бучу, поскольку сомневается в его беспристрастности; в июне 2025 года Лавров также трактовал статью 100 Устава ООН как требование к генсеку сохранять беспристрастность и ограничение его функций административными вопросами.