Лавров и Гутерриш обсудили конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели закрытые от прессы переговоры на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. На встрече стороны обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, передает пресс-служба генсека ООН.

По данным российского МИДа, господин Лавров передал генсеку ООН доклад о провокации в Буче, подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем Максимом Григорьевым. «(Глава МИД.— “Ъ”) потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы деятельности ООН и итоги пребывания господина Гутерриша на посту генерального секретаря организации. Его полномочия истекают 31 декабря 2026 года. Сергей Лавров призвал, среди прочего, адаптировать ООН «к реалиям многополярного миропорядка» и обеспечить более широкое представительство стран в ее секретариате.