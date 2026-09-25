Сикорский рассказал о работе над американской базой «Форт Трамп» в Польше

США и Польша работают над открытием первой постоянной американской военной базы на территории страны. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

По его словам, новая база, которую руководство страны хочет назвать «Форт Трамп» сможет принять около 10 тыс. военнослужащих. Сейчас военный контингент США в Польше составляет 7 тыс. человек.

«Мы хотим такого американского присутствия, которое бы успокаивало нас, но не представляло угрозы для России... Нельзя вторгнуться в Россию силами одной бригады».,— сказал господин Сикорский (цитата по Bloomberg). Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «сдержит обещание, которое он дал по этому поводу».

Как отмечает Bloomberg, идея постоянного военного присутствия США в Польше обсуждалась с 2018 года. Первым, кто предложил назвать базу в честь Дональда Трампа, был бывший президент Польши Анджей Дуда. Действующий президент Кароль Навроцкий также настаивает на этом названии. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вчера назвал этот вариант унизительным и рискованным.

Господин Навроцкий выражал надежду на то, что база может быть достроена до 2029 года. Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах о размещении американских войск на территории республики.