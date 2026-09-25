Пезешкиан: Иран готов вести переговоры с любым руководством США
В урегулировании конфликта Иран не основывается на сроках промежуточных выборов в США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран открыт к диалогу с любым законным американским руководством.
«Если нынешнее американское правительство в рамках международного права желает достичь соглашения, пожалуйста. Если же нет — до выборов или после них, какая для нас разница?» — сказал президент Ирана в интервью Fox News (цитата по AFP).
Господин Пезешкиан подчеркнул, что Иран не желает воевать, но готов «решительно защищаться». «Мы не стремились к войне. Мы не стремимся к войне.... Мы не желаем продолжать. Однако Америка должна решить, хочет она положить этому конец или нет»,— сказал он.
Заявленная готовность Тегерана к диалогу не означает переговоры без предварительных условий. Практическим каналом для контактов уже служат встречи через посредников: 22 сентября американская и иранская делегации провели в Нью-Йорке переговоры при посредничестве Катара, который должен продолжить эту работу.
Среди условий Ирана — прекращение активной фазы боевых действий, американской морской блокады иранских портов, санкционной кампании и разморозка зарубежных активов. Пезешкиан отдельно заявлял, что Тегеран не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады, а выполнение договоренностей связывает с взаимным соблюдением их американской стороной.
Ядерная часть возможной сделки также имеет пределы: в феврале 2026 года Иран допускал снижение обогащения урана с 60% до 20% в обмен на уступки США, но исключал вывоз запасов за границу. Предыдущий канал переговоров по ядерной сделке проходил в апреле 2025 года через Оман и Италию, однако после начала израильской операции против иранских объектов 13 июня следующий раунд оказался сорван.