Пезешкиан: Иран готов вести переговоры с любым руководством США

В урегулировании конфликта Иран не основывается на сроках промежуточных выборов в США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. По его словам, Тегеран открыт к диалогу с любым законным американским руководством.

«Если нынешнее американское правительство в рамках международного права желает достичь соглашения, пожалуйста. Если же нет — до выборов или после них, какая для нас разница?» — сказал президент Ирана в интервью Fox News (цитата по AFP).

Господин Пезешкиан подчеркнул, что Иран не желает воевать, но готов «решительно защищаться». «Мы не стремились к войне. Мы не стремимся к войне.... Мы не желаем продолжать. Однако Америка должна решить, хочет она положить этому конец или нет»,— сказал он.