Reuters: 60 танкеров прошли за сутки через Ормузский пролив
Около 60 торговых судов прошли 23 сентября через Ормузский пролив. Из них 40 координировали действия с США для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Танкеры перевезли 22 млн баррелей нефти — это рекордный суточный объем сырой нефти с начала июля, добавил собеседник агентства. За выходные 19 и 20 сентября через Ормузский пролив прошло 12 судов, писал Reuters со ссылкой на данные Kpler. Неделей раньше в выходные пролив пересекли 35 судов.
К ограничениям в Ормузском проливе привела военная операция США и Израиля против Ирана. До начала конфликта через морской коридор проходило около 20% мировых поставок топлива (17–20 млн баррелей в сутки), или 125 судов ежедневно.
Координация с США на практике означает прохождение торговых судов по южному маршруту у берегов Омана, преимущественно ночью и под присмотром американских ВМС. В этой схеме суда отключают транспондеры и держатся ближе к побережью Омана, чтобы снизить риск ударов со стороны Ирана.
Рост перевозок нельзя рассматривать как полностью восстановившийся и независимый от обстановки транзит. За последние две недели объемы нефти, СПГ и коммерческих грузов достигли максимума за шесть месяцев, а американские военные помогли пройти более чем 2 тыс. судов. Однако безопасность коридора по-прежнему зависит от способности Ирана применять силу в проливе. Прямой контроль Ирана над частью трафика и возможность избирательных ограничений сохраняют опасения судоходных и страховых компаний.