Reuters: 60 танкеров прошли за сутки через Ормузский пролив

Около 60 торговых судов прошли 23 сентября через Ормузский пролив. Из них 40 координировали действия с США для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Танкеры перевезли 22 млн баррелей нефти — это рекордный суточный объем сырой нефти с начала июля, добавил собеседник агентства. За выходные 19 и 20 сентября через Ормузский пролив прошло 12 судов, писал Reuters со ссылкой на данные Kpler. Неделей раньше в выходные пролив пересекли 35 судов.

К ограничениям в Ормузском проливе привела военная операция США и Израиля против Ирана. До начала конфликта через морской коридор проходило около 20% мировых поставок топлива (17–20 млн баррелей в сутки), или 125 судов ежедневно.