Цены на металлургический уголь из России обвалились на 7,7–15% за неделю

Стоимость коксующегося угля марки ГЖ в дальневосточных портах упала на 7,7% за неделю к 18 сентября, до $166 за тонну (FOB). Пылеугольное топливо на этом базисе подешевело на 15%, до $181 за тонну. Такие данные приводятся в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Таким образом, котировки откатились от максимумов 2024 года, которые фиксировались в начале сентября.

Резкое снижение цен в ЦЦИ объясняют ограниченным спросом на металлургическое сырье, призывами регуляторов в Китае к восстановлению добычи угля и контролю объемов производства стали. Так, ведомства КНР рекомендовали угольным компаниям ускорить завершение проверок на производствах и нарастить добычу, а также дополнительно использовать импорт для балансировки внутреннего рынка. Уже в течение пяти месяцев добыча угля в Китае держится на уровнях ниже 2025 года, напоминают аналитики.

Одновременно крупнейшие китайские сталелитейные компании запустили инициативу по общеотраслевому контролю производства и сокращению запасов стали. Причина — снижение спроса на металл и падение прибыли производителей, в том числе в условиях роста цен на коксующийся уголь. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в августе Китай, крупнейший производитель стали в мире, сократил выпуск металла на 3,7%, до 74,6 млн тонн. По итогам восьми месяцев выплавка стали в КНР снизилась на 3,1%, до 651,9 млн тонн. Это максимальное падение среди десяти крупнейших стран-производителей, которых отслеживает WSA.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сталевары сбрасывают сырье».