Сталевары сбрасывают сырье

Ограниченный спрос и призывы регуляторов в Китае к восстановлению добычи привели к резкому снижению цен на российский металлургический уголь. С максимумов начала 2024 года котировки потеряли 7,7–15% за неделю. Снижение цен может продлиться вплоть до ноября, если только наращивание добычи в Китае не подорвут аварии на шахтах, подобные произошедшим во втором квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стоимость коксующегося угля марки ГЖ в дальневосточных портах упала на 7,7% за неделю к 18 сентября, до $166 за тонну (FOB). Пылеугольное топливо на этом базисе подешевело на 15%, до $181 за тонну. Такие данные приводятся в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Таким образом, котировки откатились от максимумов 2024 года, которые фиксировались в начале сентября (см. “Ъ” от 4 сентября).

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Резкое снижение цен в ЦЦИ объясняют ограниченным спросом на металлургическое сырье, призывами регуляторов в Китае к восстановлению добычи угля и контролю объемов производства стали.

Так, ведомства КНР рекомендовали угольным компаниям ускорить завершение проверок на производствах и нарастить добычу, а также дополнительно использовать импорт для балансировки внутреннего рынка. Уже в течение пяти месяцев добыча угля в Китае держится на уровнях ниже 2025 года, напоминают аналитики.

Одновременно крупнейшие китайские сталелитейные компании запустили инициативу по общеотраслевому контролю производства и сокращению запасов стали. Причина — снижение спроса на металл и падение прибыли производителей, в том числе в условиях роста цен на коксующийся уголь. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в августе Китай, крупнейший производитель стали в мире, сократил выпуск металла на 3,7%, до 74,6 млн тонн. По итогам восьми месяцев выплавка стали в КНР снизилась на 3,1%, до 651,9 млн тонн. Это максимальное падение среди десяти крупнейших стран-производителей, которых отслеживает WSA.

«Проблемы в металлоемком сегменте недвижимости Китая сдерживают внутренний спрос на стальную продукцию и на коксующийся уголь, мы не ожидаем разрешения этих проблем в следующем году»,— говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев.

По его словам, большая часть сталелитейных предприятий КНР сегодня работают с отрицательной доходностью и намерены добровольно ограничить предложение, отказавшись от продаж ниже себестоимости особенно в период удорожания стоимости сырья. Учитывая регуляторные послабления в Китае, продолжает аналитик, в ЦЦИ ожидают снижения цен на коксующийся уголь по мере восстановления предложения и после сезонного пополнения запасов.

Экспорт концентрата коксующегося угля из России за первые восемь месяцев 2026 года составил 26,8 млн тонн, что близко к объемам за аналогичный период 2025 года, говорит руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, Россия существенно нарастила экспорт коксующегося угля в Китай в последние месяцы, когда мировые цены росли. Но, добавляет аналитик, объем добычи в Китае после произошедших во втором квартале аварий на нескольких угольных шахтах постепенно восстанавливается, а Монголия продолжает наращивать экспорт. Как замечает господин Красноженов, коррекция цен в таких условиях выглядит вполне ожидаемо.

По мнению советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, удешевление металлургического угля будет идти параллельно с сообщениями о наращивании добычи в КНР, и с высокой долей вероятности коррекция продлится до ноября, если не произойдет новых форс-мажоров на производстве. Котировки российского коксующегося угля марки ГЖ, добавляет эксперт, в связи с этим могут опуститься до $145–150 за тонну, стоимость пылеугольного топлива — до $135–145 за тонну на базисе FOB Восточный. Максим Шапошников добавляет, что принятие закона, позволяющего президенту США вводить пошлины в размере до 100% для покупателей российских энергоресурсов, может привести к росту дисконтов на российский уголь в Индии. В целом, считает аналитик, ухудшение ценовой конъюнктуры может привести к снижению экспорта металлургического угля из России на 3–4% по итогам 2026 года.

Полина Трифонова