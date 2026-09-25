«Нанотроника» просит разобраться с сокращением персонала

Сотрудники АО «Нанотроника» (входит в микроэлектронный холдинг ГК «Элемент», занимается электронным машиностроением) предупредили о рисках неисполнения национальных целей по электронному машиностроению на фоне сокращения 20% штата компании. Это следует из письма, направленного первичной профсоюзной организацией АО «Нанотроника» (ППО) совету директоров и акционерам ПАО «Элемент», от 23 сентября 2026 года (есть у “Ъ”). Там сказано, что дефицит кадров в области микроэлектроники только за 2025 год составил 5,3 тыс. человек и увольнения может привести к срыву реализаций национальных проектов.

Сотрудники АО «Нанотроника» в письме просят руководство группы уточнить, сохраняются ли инвестпланы головной структуры на АО «Нанотроника», остается ли в планах запуск серийного производства оборудования и как оптимизация штата соотносится с утвержденной правительством стратегией развития электронного машиностроения до 2030 года.

Там также уточняется, что официальных разъяснений по необходимости сокращения штата сотрудники не получили до сих пор. В профсоюзе обращают внимание, что предложение по увольнению по собственному желанию поступило примерно двум десяткам сотрудников, имеющих степени кандидатов и докторов технических наук. “Ъ” направил запрос в Минпромторг и Роструд.

Подробнее — в материале «Ъ» «В зоне машиностроительного иска».