В зоне машиностроительного иска

Сокращение 20% штата АО «Нанотроника» — дочерней структуры крупнейшего микроэлектронного холдинга в России ГК «Элемент» — может привести к неисполнению национальных целей по электронному машиностроению, утверждают сотрудники компании. В «Элементе» настаивают, что машиностроительное направление развивается, а предприятия работают в штатном режиме.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники АО «Нанотроника» (входит в микроэлектронный холдинг ГК «Элемент», занимается электронным машиностроением) предупредили о рисках неисполнения национальных целей по электронному машиностроению на фоне сокращения 20% штата компании. Это следует из письма, направленного первичной профсоюзной организацией АО «Нанотроника» (ППО) совету директоров и акционерам ПАО «Элемент», от 23 сентября 2026 года (есть у “Ъ”). Там сказано, что дефицит кадров в области микроэлектроники только за 2025 год составил 5,3 тыс. человек и увольнения может привести к срыву реализаций национальных проектов.

АО «Нанотроника» — дочерняя структура ГК «Элемент», образована в 2023 году. Компания разрабатывает и производит оборудование для микроэлектроники. Чистый убыток АО «Нанотроника» в 2025 году увеличился в два раза — с 67,5 млн до 145,97 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка составила 68,7 млн руб. Совокупный штат компании не превышает 100 человек.

Ранее “Ъ” писал, что руководство ГК «Элемент» предлагает 20% сотрудников увольнение по собственному желанию или соглашению сторон (см. “Ъ” от 11 сентября). Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с производственным аудитом предприятий ГК «Элемент», сейчас большая часть находящегося у ГК «Элемент» оборудования — устаревшая, зачастую советская. АО «Нанотроника» должно было решить вопрос электронного машиностроения как для нужд предприятий холдинга, так и для отечественного и зарубежного рынков.

Сотрудники АО «Нанотроника» в письме просят руководство группы уточнить, сохраняются ли инвестпланы головной структуры на АО «Нанотроника», остается ли в планах запуск серийного производства оборудования и как оптимизация штата соотносится с утвержденной правительством стратегией развития электронного машиностроения до 2030 года.

Там также уточняется, что официальных разъяснений по необходимости сокращения штата сотрудники не получили до сих пор. В профсоюзе обращают внимание, что предложение по увольнению по собственному желанию поступило примерно двум десяткам сотрудников, имеющих степени кандидатов и докторов технических наук. “Ъ” направил запрос в Минпромторг и Роструд.

Представитель ГК «Элемент» подтвердил получение письма и добавил, что машиностроительное направление развивается, предприятия работают в штатном режиме. «В ходе оптимизации структуры сотрудники, обладающие компетенциями, критичными для развития направления "Электронное машиностроение", затронуты не были»,— заверили в компании. «По мере развития компания будет привлекать профильных специалистов — это часть нормального цикла роста предприятия»,— добавили в ГК «Элемент».

Согласно стратегии развития электронной промышленности, порядка 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники должны быть импортозамещены к 2030 году. Бюджетное финансирование программы запланировано на более 240 млрд руб.

Прогнозная потребность отрасли до 2030 года превышает 20 тыс. специалистов, а по электронному машиностроению более 7 тыс. человек, говорит эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. «Профильные предприятия уже критически перегружены, сроки запуска разработок сдвигаются в том числе из-за отсутствия исполнителей»,— говорит он. Сокращение 20% штата даже при численности 100 человек бьет по штучным компетенциям, которые невозможно быстро восполнить на рынке, резюмирует господин Вишневский. «Утрата сотрудников невосполнима в краткосрочной перспективе, поскольку отрасль электронного машиностроения в России находится в стадии восстановления и специалистов соответствующего профиля на рынке единицы»,— подчеркивают представители АО «Нанотроника» в обращении.

Ника Сизова