Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ атаки на ядерные объекты России и Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.
Сергей Лавров
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана. Были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес»,— сообщили в МИД России.
Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам. В сентябре пресс-служба станции сообщала о более чем 750 ударах, которые ВСУ нанесли при помощи БПЛА и артиллерии по самому объекту и Энергодару за четыре месяца. В результате атак погибли 20 человек, девять из них — сотрудники ЗАЭС, более 100 получили ранения.
США и Израиль не раз наносили удары по ядерным объектам в Иране. Согласно последним данным МАГАТЭ, Иран успел накопить около 400 кг обогащенного урана. В феврале США начали военную операцию против Ирана, назвав целями прекращение обогащения урана и сворачивание ядерной программы Тегерана.
Практический ресурс МАГАТЭ в таких ситуациях — присутствие экспертов, инспекции и независимая проверка обстоятельств, а не возможность самостоятельно обеспечить физическую безопасность объектов. Рафаэль Гросси заявлял, что во время конфликта гарантировать сохранность подобных предприятий невозможно, поэтому для агентства необходимы постоянные прямые контакты с участниками ситуации.
Для Запорожской АЭС «план Гросси» предусматривал запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала, стрельбу с территории станции и в ее направлении, а также защиту систем безопасности и внешних линий электропередачи. Контроль за соблюдением этих условий должен дополняться присутствием наблюдателей: в 2023 году МАГАТЭ добивалось увеличения числа постоянно находящихся на станции специалистов с двух до четырех.
Опыт Ирана показывает ограничение такого контроля после ударов: в 2025 году инспекторы смогли попасть на неповрежденные объекты, но не получили доступа к Натанзу, Исфахану и Фордо, а Тегеран ограничил сотрудничество с агентством. Ранее, после выхода США из соглашения 2018 года, предусматривавшего усиленные инспекции по всей цепочке ядерного производства, Иран также ограничил доступ инспекторов; в сентябре 2025 года иранские власти предлагали рассматривать запросы МАГАТЭ отдельно на уровне Высшего совета национальной безопасности.