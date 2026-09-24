Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ атаки на ядерные объекты России и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана. Были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес»,— сообщили в МИД России.

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам. В сентябре пресс-служба станции сообщала о более чем 750 ударах, которые ВСУ нанесли при помощи БПЛА и артиллерии по самому объекту и Энергодару за четыре месяца. В результате атак погибли 20 человек, девять из них — сотрудники ЗАЭС, более 100 получили ранения.

США и Израиль не раз наносили удары по ядерным объектам в Иране. Согласно последним данным МАГАТЭ, Иран успел накопить около 400 кг обогащенного урана. В феврале США начали военную операцию против Ирана, назвав целями прекращение обогащения урана и сворачивание ядерной программы Тегерана.