Липецкий обком КПРФ назвал выборы в местный парламент сфальсифицированными
В отличие от результатов думской кампании, которые парламентская оппозиция единодушно признала, итоги выборов в региональные заксобрания устроили далеко не всех. Липецкий обком КПРФ после объявления результатов выборов в областной совет назвал их нечестными, сфальсифицированными и не отражающими реальное волеизъявление жителей.
Коммунисты заявили о многочисленных нарушениях в ходе кампании, включая махинации при подсчете голосов и принуждение бюджетников, а также потребовали отменить электронное голосование и вернуть традиционный — однодневный — формат выборов.
По результатам подсчета голосов КПРФ получила в липецком парламенте всего четыре кресла, тогда как пять лет назад сумела завоевать сразу пятнадцать. В новом созыве сократилось число «списочных» мандатов — с 14 до 9, и коммунистам, несмотря на практически неизменный уровень поддержки со стороны избирателей (18% против 20%), досталось только два из них (было три). Кроме того, Компартия одержала победу всего в двух одномандатных округах (было 12). Фракция «Единой России» (ЕР), напротив, выросла с 23 до 28 депутатов.
Второй секретарь обкома Сергей Токарев сказал “Ъ”, что член избиркома Липецкой области от КПРФ с правом решающего голоса выразил особое мнение к итоговому протоколу подсчета голосов, указав на нарушения.
Подробнее — в материале «Местами протестно».
Перестройка выборной системы меняет не только число мест, но и способ превращения голосов в мандаты: при уменьшении доли списочной части партия может сохранить относительно высокий результат, но получить меньше депутатов, если не выигрывает одномандатные округа. Политолог Владимир Слатинов применительно к Липецкой области оценивал, что внесенные поправки способны сократить представительство КПРФ даже при относительном успехе на выборах.
Спор об электронном голосовании касается уже не распределения мандатов, а контроля за процедурой. В 2023 году Сергей Токарев утверждал, что многодневный формат увеличивает время для возможных вбросов бюллетеней, а дистанционное электронное голосование упрощает контроль за волеизъявлением граждан со стороны работодателя.