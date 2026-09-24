Липецкий обком КПРФ назвал выборы в местный парламент сфальсифицированными

В отличие от результатов думской кампании, которые парламентская оппозиция единодушно признала, итоги выборов в региональные заксобрания устроили далеко не всех. Липецкий обком КПРФ после объявления результатов выборов в областной совет назвал их нечестными, сфальсифицированными и не отражающими реальное волеизъявление жителей.

Коммунисты заявили о многочисленных нарушениях в ходе кампании, включая махинации при подсчете голосов и принуждение бюджетников, а также потребовали отменить электронное голосование и вернуть традиционный — однодневный — формат выборов.

По результатам подсчета голосов КПРФ получила в липецком парламенте всего четыре кресла, тогда как пять лет назад сумела завоевать сразу пятнадцать. В новом созыве сократилось число «списочных» мандатов — с 14 до 9, и коммунистам, несмотря на практически неизменный уровень поддержки со стороны избирателей (18% против 20%), досталось только два из них (было три). Кроме того, Компартия одержала победу всего в двух одномандатных округах (было 12). Фракция «Единой России» (ЕР), напротив, выросла с 23 до 28 депутатов.

Второй секретарь обкома Сергей Токарев сказал “Ъ”, что член избиркома Липецкой области от КПРФ с правом решающего голоса выразил особое мнение к итоговому протоколу подсчета голосов, указав на нарушения.

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