Бюджетное правило в 2026 году слабее компенсирует влияние цен на нефть
Механизм бюджетного правила в 2026 году заметно слабее компенсирует влияние нефтяной конъюнктуры на нефтегазовые доходы, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). В 2018–2021 годах при цене нефти выше базовой дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составляли около трети расчетных поступлений, тогда как примерно две трети изымались в рамках бюджетного правила.
Аналогичное соотношение аналитики получили для 2024 года. В 2026 году оцениваемый центром «коэффициент эффективности» снизился примерно до одной пятой.
Изменение видно и при сопоставлении дополнительных нефтегазовых доходов с налоговой ценой нефти. В 2024 году они менялись разнонаправленно — изменение нефтяной цены компенсировалось механизмом бюджетного правила. В январе—июле 2026 года их динамика, напротив, в основном совпадает.
При снижении налоговой цены нефти дополнительные доходы сокращались, а с ее последующим повышением — росли. В результате колебания нефтяной цены в большей степени, чем прежде, отражаются на нефтегазовых поступлениях.
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Бюджетное правило не отменяет зависимость бюджета от нефти, а переносит часть эффекта ценовых колебаний во времени: при цене выше базовой дополнительные нефтегазовые доходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при цене ниже базовой бюджет получает трансферт из фонда. Поэтому ослабление компенсации означает, что большая доля изменения нефтяной цены сразу отражается на доходах, а не сглаживается операциями с резервом.
Один из параметров конструкции — базовая цена нефти. В 2026 году обсуждалась идея Министерства финансов о ее более быстром снижении, чтобы учитывать долгосрочные риски и сохранить резервы как защитный механизм. Завышенная базовая цена, напротив, может привести к быстрому исчерпанию ФНБ. При планировании расходов на слишком высокую цену нефти возникает и риск дефицита не полученных доходов, который придется покрывать резервами или заимствованиями.