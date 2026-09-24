Бюджетное правило в 2026 году слабее компенсирует влияние цен на нефть

Механизм бюджетного правила в 2026 году заметно слабее компенсирует влияние нефтяной конъюнктуры на нефтегазовые доходы, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). В 2018–2021 годах при цене нефти выше базовой дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составляли около трети расчетных поступлений, тогда как примерно две трети изымались в рамках бюджетного правила.

Аналогичное соотношение аналитики получили для 2024 года. В 2026 году оцениваемый центром «коэффициент эффективности» снизился примерно до одной пятой.

Изменение видно и при сопоставлении дополнительных нефтегазовых доходов с налоговой ценой нефти. В 2024 году они менялись разнонаправленно — изменение нефтяной цены компенсировалось механизмом бюджетного правила. В январе—июле 2026 года их динамика, напротив, в основном совпадает.

При снижении налоговой цены нефти дополнительные доходы сокращались, а с ее последующим повышением — росли. В результате колебания нефтяной цены в большей степени, чем прежде, отражаются на нефтегазовых поступлениях.

Подробнее читайте в материале «Ъ».