Рубль стал сильнее зависеть от экспортных цен

Механизм бюджетного правила в 2026 году заметно слабее компенсирует влияние нефтяной конъюнктуры на нефтегазовые доходы, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). В 2018–2021 годах при цене нефти выше базовой дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составляли около трети расчетных поступлений, тогда как примерно две трети изымались в рамках бюджетного правила. Аналогичное соотношение аналитики получили для 2024 года. В 2026 году оцениваемый центром «коэффициент эффективности» снизился примерно до одной пятой (см. график).

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Изменение видно и при сопоставлении дополнительных нефтегазовых доходов с налоговой ценой нефти. В 2024 году они менялись разнонаправленно — изменение нефтяной цены компенсировалось механизмом бюджетного правила. В январе—июле 2026 года их динамика, напротив, в основном совпадает. При снижении налоговой цены нефти дополнительные доходы сокращались, а с ее последующим повышением — росли. В результате колебания нефтяной цены в большей степени, чем прежде, отражаются на нефтегазовых поступлениях.

ЦЭП ГПБ объясняет такие изменения тем, что связь между динамикой цен на нефть, газ и нефтепродукты ослабла, в том числе из-за расширения разницы между ценой нефти и ценой нефтепродуктов (крэк-спред). Одновременно нефтегазовые доходы стали сильнее зависеть от физических объемов добычи нефти и газа и производства нефтепродуктов. Поэтому цена нефти, на которой во многом основан расчет бюджетного правила, хуже описывает изменение совокупных нефтегазовых поступлений.

Это происходит на фоне быстрого восстановления цен российского сырьевого экспорта. Соответствующий индекс Центра ЦЦИ на 11 сентября достиг 98,88 пункта против 92,04 пункта неделей ранее. За четыре недели показатель вырос на 12,27 пункта (до 98,88 пункта) и почти вернулся к базовому уровню января 2022 года, принятому за 100.

По данным ЦЦИ, рост сырьевого индекса продолжается с начала августа после снижения в первом полугодии. Однако, как отмечают в ЦЭП ГПБ, доля нефтегазового сектора в российском экспорте снижается, а влияние экспортной конъюнктуры на курс рубля остается высоким. Значение бюджетного правила как посредника между экспортными ценами и курсом для валютного рынка меняется. Бюджет на 2027 год сформирован из цены отсечения в $50, тогда как в текущем году такая цена — $59. Бюджетное правило становится жестче, и большая часть нефтегазовых поступлений будет считаться дополнительной.

Артем Чугунов