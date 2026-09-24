Минэкономики ожидает роста ВВП на 0,6% в 2026 году и на 1,4% — в 2027-м

Согласно обновленному макропрогнозу на 2027–2029 годы, Минэкономики предполагает, что после нескольких лет прежнего инвестиционного подъема рост экономики поддержат прежде всего расходы граждан. В 2026 году инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%, а потребление домохозяйств увеличится на 4,1% при росте реальных располагаемых доходов лишь на 1%. В 2027 году валовое накопление основного капитала не изменится, а потребление вырастет еще на 2,4% при увеличении доходов на 1,4%.

Исполнение такого сценария осложняют решения о новых изъятиях из доходов домохозяйств, запланированные на бюджетную трехлетку. В результате заложенное Минэкономики снижение нормы сбережений не обязательно полностью превратится в дополнительный спрос.

Подробности — в материале «Ставка на сбережения».