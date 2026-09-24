Минэкономики ожидает роста ВВП на 0,6% в 2026 году и на 1,4% — в 2027-м
Согласно обновленному макропрогнозу на 2027–2029 годы, Минэкономики предполагает, что после нескольких лет прежнего инвестиционного подъема рост экономики поддержат прежде всего расходы граждан. В 2026 году инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%, а потребление домохозяйств увеличится на 4,1% при росте реальных располагаемых доходов лишь на 1%. В 2027 году валовое накопление основного капитала не изменится, а потребление вырастет еще на 2,4% при увеличении доходов на 1,4%.
Исполнение такого сценария осложняют решения о новых изъятиях из доходов домохозяйств, запланированные на бюджетную трехлетку. В результате заложенное Минэкономики снижение нормы сбережений не обязательно полностью превратится в дополнительный спрос.
Подробности — в материале «Ставка на сбережения».
Расчет Минэкономики строится не на быстром росте доходов, а на изменении их распределения: при слабом увеличении реальных доходов дополнительный спрос должен появиться за счет сокращения доли средств, которые домохозяйства откладывают. Высокая склонность населения к сбережениям сама по себе названа ограничением такого сценария, поэтому новые изъятия из доходов могут оставить меньше ресурсов для превращения сбережений в потребительские расходы.
Инвестиции не выглядят источником компенсации: их сдерживают высокие кредитные ставки, снижение прибыли компаний, дорогие депозиты и ограниченная рентабельность проектов. При этом в августе 2026 года сочетание сильного потребительского спроса с быстрым ростом импорта уже связывали с тем, что внутреннее производство не успевает отвечать на расширение спроса; в июне потребление также замедлилось до 0,3% к маю против 0,9% месяцем ранее.