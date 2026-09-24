Прокуратура запросила 21 год колонии бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому

21 год лишения свободы со штрафом в 500 млн руб. — такое наказание потребовала назначить Генпрокуратура бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о получении взяток на сумму около 320 млн руб. Его супругу Янину Копайгородскую предложили осудить на 16 лет за посредничество.

По мнению обвинения, чиновник наладил настоящий «конвейер» по получению мзды, которую ему платили преимущественно застройщики. Защита просит оправдать фигурантов.

«Копайгородский заявил о его оговоре со стороны свидетелей обвинения и что никаких взяток он не получал»,— сказал прокурор Михаил Резниченко, выступая в Мещанском суде Москвы. Вместе с тем, по его мнению, вина фигурантов подтверждается представленными в суде доказательствами. Михаил Резниченко отметил, что в суде «десять человек прямо заявили, что передавали для Копайгородского взятки, назвав время, место, суммы, а также за что их передавали».

Подробнее — в материале «“Конвейер” по получению взяток».