Прокуратура запросила 21 год колонии бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому
21 год лишения свободы со штрафом в 500 млн руб. — такое наказание потребовала назначить Генпрокуратура бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о получении взяток на сумму около 320 млн руб. Его супругу Янину Копайгородскую предложили осудить на 16 лет за посредничество.
По мнению обвинения, чиновник наладил настоящий «конвейер» по получению мзды, которую ему платили преимущественно застройщики. Защита просит оправдать фигурантов.
«Копайгородский заявил о его оговоре со стороны свидетелей обвинения и что никаких взяток он не получал»,— сказал прокурор Михаил Резниченко, выступая в Мещанском суде Москвы. Вместе с тем, по его мнению, вина фигурантов подтверждается представленными в суде доказательствами. Михаил Резниченко отметил, что в суде «десять человек прямо заявили, что передавали для Копайгородского взятки, назвав время, место, суммы, а также за что их передавали».
Подробнее — в материале «“Конвейер” по получению взяток».
По версии следствия, предполагаемая схема включала регулярные платежи и передачу имущественной выгоды в обмен на благоприятные условия для бизнеса и покровительство. Предприниматель Борис Юнанов, как утверждает следствие, сначала передал 35 млн руб. на покупку дома и участка, а затем перечислял по 2,5 млн руб. в месяц, передав в общей сложности еще 56,5 млн руб. Другой бизнесмен, Николай Шихиди, оплачивал ремонт и обстановку дома, благоустройство участка, потратив на это 56,8 млн руб., и дополнительно передал 90 млн руб. в виде ежемесячных выплат по 6 млн руб.
Отдельным способом получения выгоды следствие считает покупку четырех квартир по заниженной цене у предпринимателя Арсена Мкртчяна. По версии следствия, квартиры были приобретены через юриста за покровительство компаниям бизнесмена, а выгода от сделки составила 60,4 млн руб. Кроме того, покупка в 2022–2024 годах двух примыкавших к дому муниципальных участков по номинальной стоимости была квалифицирована как растрата.
С ролью посредника обвинение связывает супругу Копайгородского: по данным МВД, в ноябре 2023 года через нее были получены услуги имущественного характера стоимостью более 43 млн руб. По данным «Ъ», бизнесмены, передававшие деньги, избежали уголовной ответственности после рассказов о коррупции и содействия расследованию; их показания стали частью доказательственной базы обвинения.