Элементарное увольнение

Пятую часть сотрудников дочерней структуры крупнейшего микроэлектронного холдинга России ГК «Элемент» — «Нанотроники» — попросили уволиться по собственному желанию. Предложение профсоюзу компании объяснили решением команды, пришедшей вместе с новыми акционерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Около 20% сотрудников АО «Нанотроника» (входит в ГК «Элемент», занимается электронным машиностроением) предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон, следует из письма, направленного первичной профсоюзной организацией (ППО) АО «Нанотроника» 10 сентября 2026 года гендиректору компании Юлии Сухорословой (копия есть у “Ъ”). Соответствующую информацию подтвердили и три собеседника “Ъ”, близких к компании.

АО «Нанотроника» — дочерняя структура ГК «Элемент», образована в 2023 году. Компания разрабатывает и производит оборудование для производства микроэлектроники. Чистый убыток АО «Нанотроника» в 2025 году увеличился в два раза — с 67,5 млн до 145,97 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка составила 68,7 млн руб. Совокупный штат компании не превышает 100 человек.

Авторы письма указывают, что в ППО поступили обращения о сокращении численности работников предприятия на 20%. Подобное предложение, указано в письме, идет от новой команды управленцев ГК «Элемент» после приобретения компании «Сбером» в январе.

В частности, два собеседника “Ъ” объяснили, что предложение о сокращении штата поступило от вице-президента по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам ПАО «Элемент» Ирины Щукиной. В том, что сокращения исходят не от руководства «Нанотроники», сотрудников заверил директор по развитию и инвестиционным проектам компании Александр Гришканич, подчеркнули сотрудники.

В январе “Ъ” писал, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю в 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%. В июле «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%.

Документов о сокращении штата сотрудникам не предоставили, предложив расторгнуть трудовые договоры по собственной инициативе либо по соглашению сторон. «Официальные разъяснения работодателя отсутствуют»,— подчеркивается в письме профсоюза.

В связи с этим профсоюз компании требует в обращении к гендиректору подтвердить или опровергнуть информацию о сокращении, а также указать вид, дату и номер документа, обязующего руководство АО «Нанотроника» сократить штат. Авторы письма настаивают «прекратить незаконную практику склонения работников к расторжению трудовых договоров по инициативе работника». Собеседники добавили, что часть вынужденных увольнений уже коснулась сотрудников, а внутри компании опасаются, что «Нанотронику» и вовсе закроют.

Представитель «Элемента» заверил, что планов по закрытию дочерней компании нет. Он добавил, что в АО «Нанотроника» происходят кадровые изменения, которые связаны «с адаптацией компании к реализуемым и запланированным проектам».

В «Элементе» настаивают, что речь не идет о персонале, который задействован в разработке и производстве, а все процедуры увольнения проводятся в строгом соответствии с ТК РФ. “Ъ” также направил запрос в Минпромторг и Роструд.

Полного аналога «Нанотроники» среди других российских компаний нет — она создавалась как инженерный центр и интегратор проектов в области ионной имплантации, эпитаксии, химико-механической полировки, метрологии и электронной микроскопии, подчеркивает эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. «Если команда распадется, отдельные проекты могут потерять несколько лет»,— добавил он.

Среди возможных причин роспуска команды — слишком высокие затраты на ОКР, задержки финансирования, отсутствие серийных заказов, импортные комплектующие и дублирование функций внутри группы, полагает господин Вишневский. Для молодой инженерной компании убыток на инвестстадии не аномалия, но разрыв мог заставить акционера пересмотреть модель бизнеса, добавил он.

Ника Сизова