«Единая Россия» выдвинула кандидатов на руководящие посты в новой Думе

Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Их список единороссы утвердили 24 сентября на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии. Должность председателя нижней палаты по согласованию с президентом сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. Оппозиции, получившей в новом созыве менее четверти мандатов, партия власти отдаст более 40% думских комитетов.

Первое поствыборное заседание руководящих органов «Единой России» (ЕР) ее председатель Дмитрий Медведев начал, поздравив однопартийцев с «историческим успехом» по итогам единого дня голосования. По предварительным подсчетам, в распоряжении партии в новой Госдуме будет 349 кресел, сообщил он. Любая политическая сила «должна изменяться со временем», если хочет оставаться успешной, заметил господин Медведев. И ЕР, по его словам, менялась, привлекая в свои ряды новых политиков, в итоге энергия новых людей и тех, кто работает давно, создала высокий результат.

Вопросы о руководящих постах в новой думской фракции и нижней палате в целом Дмитрий Медведев счел нужным «рассматривать в открытом варианте», поскольку эти решения скажутся на деятельности фракции. Формально партия лишь рекомендует кандидатуры, а непосредственно решение по ним принимает уже фракция, напомнил председатель ЕР. Предложенная структура, пояснил он, отвечает «требованиям, которые диктует время», «опыту наших товарищей» и содержанию работы, которая «должна проводиться партией».

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