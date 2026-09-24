Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета
Правительство на заседании 24 сентября одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку. После доработки вместе с макропрогнозом и пакетом сопутствующих документов до 1 октября он будет внесен в свежеизбранную Госдуму. Запланированный на 2027 год бюджетный дефицит в 2,2% ниже ожидаемых в 2026-м в 3%.
Достичь такой умеренности ключевого показателя госфинансов и обеспечить деньгами три сохраняющихся приоритета — «социалку», военные расходы и технологии — предполагается за счет оптимизации других трат на общую сумму в 2 трлн и точечного увеличения налогов: на производителей цветных металлов и удобрений, на золотодобытчиков, на инвесторов фондового рынка, на покупателей товаров в зарубежных интернет-магазинах.
Из параметров нового бюджета до заседания правительства были известны лишь средний показатель дефицита на трехлетку в 2% ВВП и новая цена отсечения нефти в $50 за баррель вместо действующих сейчас $59 (все, что выше, направляется в ФНБ). Так что объявленные премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой Минфина Антоном Силуановым ключевые цифры финансового плана прозвучали впервые.
Доходы 2027 года — 43,3 трлн руб., расходы — 48,8 трлн руб. Дефицит был назван лишь в процентах к ВВП — 2,2%, но исходя из этих параметров получается, что в рублях он составляет 5,5 трлн. Впрочем, цифры эти в немалой степени условны — бюджет все последние годы ни разу не исполнялся в точности так, как был написан.
Подробнее — в материале «Бюджет наполнился цифрами и налогами».
Снижение дефицита предполагается обеспечить не только сокращением расходов, но и расширением налоговой базы. Министерство финансов РФ предлагает облагать по прогрессивным ставкам НДФЛ дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав, а также некоторые доходы от продажи имущества, страховых договоров и дарения. Для паевых инвестиционных фондов вводится налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%, который затем учитывается при налогообложении пайщиков.
Часть финансовой нагрузки переносится и на регионы: возврат бюджетных кредитов, приходящийся на 2027–2029 годы, предложено отложить до 2030 года. Это высвободит около 300 млрд руб. для текущих приоритетов регионов. При этом технологические расходы получили конкретное наполнение: на национальные проекты технологического лидерства на трехлетку предусмотрено почти 2 трлн руб., включая 135,7 млрд руб. на проект «Станки» и 103,3 млрд руб. на «Беспилотные авиационные системы».
Главное ограничение для такого плана — расхождение между расчетными и фактическими параметрами бюджета. За январь—июнь 2026 года федеральный дефицит достиг 5,8 трлн руб. при плане 3,7 трлн руб. на весь год. Кроме того, с 2027 года бюджетное планирование будет исходить из базовой цены нефти $50 за баррель, что оставляет параметры чувствительными к доходам от сырьевого рынка.