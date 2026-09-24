ЦБ оценит выставляемую на продажу долю Национальной системы платежных карт

Банк России планирует в октябре объявить потенциальным участникам приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) оценку компании. Регулятор видит в них партнеров по развитию платежной инфраструктуры, а не инвесторов, ориентирующихся на прибыль. Эксперты оценивают НСПК в 500–700 млрд руб., то есть пятипроцентный пакет обойдется инвесторам в 25–35 млрд руб. Заплатить такую сумму за миноритарную долю могут позволить себе только крупнейшие банки, маркетплейсы и телеком-компании.

Эксперты отмечает, что для Банка России продажа выглядит неочевидной. Масштабный проект по цифровому рублю реализуется не под эгидой НСПК, следовательно, в привлечении сотен миллиардов рублей компания остро не нуждается.

Подробности — в материале «Банк России собирает партнеров».