Силы ПВО сбили 34 беспилотника над регионами России за день

Силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 34 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Курской областей, Крымом и над акваторией Черного моря. В ночь на 24 августа Минобороны отчиталось об уничтожении 40 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Тверской областями, Краснодарским краем и Крымом.

По подсчетам «Ъ» на основе сообщений ведомства, в среднем с января по август 2026 года над российскими регионами сбивали 262 беспилотника за сутки.