Минфин утвердил новые правила «Семейной ипотеки» с дифференциацией ставок

Минфин утвердил новые правила самой популярной программы с господдержкой — «Семейной ипотеки». Вводится дифференциация ставок в зависимости от региона и суммы кредита, а также от количества детей. Максимальный срок субсидирования кредита будет ограничен 15 годами.

Эксперты полагают, что изменения, возможно, будут способствовать улучшению демографической ситуации в долгосрочной перспективе, но раньше подорвут выдачу ипотечных кредитов и продажи квартир в новостройках.

Согласно обновленным условиям, льготная ипотека будет предоставляться на всей территории РФ (за исключением четырех столичных регионов) по ставке 2% годовых при кредите максимум 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми; 4% и 10 млн руб.— для семей с четырьмя детьми; 6% и 10 млн руб.— для семей с тремя детьми; 8% и 8 млн руб.— для семей с двумя детьми; 10% годовых и 6 млн руб.— для семей с одним ребенком. Для столичных регионов семейная ипотека будет выдаваться под 4% годовых максимум на 18 млн руб.— для семей с пятью и более детьми; 6% и 18 млн руб.— для семей с четырьмя детьми; 8% и 18 млн руб.— для семей с тремя детьми; 10% и 15 млн руб.— для семей с двумя детьми; 12% и 12млн руб.— для семей с одним ребенком.

Условия по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) останутся на уровне ставки 6% вне зависимости от количества детей и региона.

Подробнее — в материале «Жилье подстраивают под демографию».