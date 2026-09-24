Минфин утвердил новые правила «Семейной ипотеки» с дифференциацией ставок
Минфин утвердил новые правила самой популярной программы с господдержкой — «Семейной ипотеки». Вводится дифференциация ставок в зависимости от региона и суммы кредита, а также от количества детей. Максимальный срок субсидирования кредита будет ограничен 15 годами.
Эксперты полагают, что изменения, возможно, будут способствовать улучшению демографической ситуации в долгосрочной перспективе, но раньше подорвут выдачу ипотечных кредитов и продажи квартир в новостройках.
Согласно обновленным условиям, льготная ипотека будет предоставляться на всей территории РФ (за исключением четырех столичных регионов) по ставке 2% годовых при кредите максимум 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми; 4% и 10 млн руб.— для семей с четырьмя детьми; 6% и 10 млн руб.— для семей с тремя детьми; 8% и 8 млн руб.— для семей с двумя детьми; 10% годовых и 6 млн руб.— для семей с одним ребенком. Для столичных регионов семейная ипотека будет выдаваться под 4% годовых максимум на 18 млн руб.— для семей с пятью и более детьми; 6% и 18 млн руб.— для семей с четырьмя детьми; 8% и 18 млн руб.— для семей с тремя детьми; 10% и 15 млн руб.— для семей с двумя детьми; 12% и 12млн руб.— для семей с одним ребенком.
Условия по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) останутся на уровне ставки 6% вне зависимости от количества детей и региона.
Подробнее — в материале «Жилье подстраивают под демографию».
Переход от единой льготной ставки к шкале ставок означает, что доступность программы теперь сильнее зависит от состава семьи, суммы кредита и региона покупки. Ранее ставка не превышала 6% годовых, а первоначальный взнос составлял 20%. По расчетам за 2025 год, при ставке 12% медианный платеж вырос бы с 31,4 тыс. до 43,5 тыс. руб. в месяц, или на 38%. При таком уровне нагрузки около 11% семей, пользовавшихся программой под 6%, вероятно, уже не смогли бы оформить ипотеку из-за превышения допустимого показателя долговой нагрузки.
Кроме того, согласно расчетам, из-за дифференциации ставок, сокращения срока кредитования и роста максимального размера кредита максимальные платежи по вновь выданной семейной ипотеке для большинства семей могут вырасти на 85–139%. Поскольку почти 90% сделок девелоперов составляли сделки по семейной ипотеке, условия льготных программ определяют структуру спроса на новостройки.